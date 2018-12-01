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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Engelli kadınlar farkındalık için yürüdü - ELAZIĞ

Engelli kadınlar farkındalık için yürüdü - ELAZIĞ

- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi Kadın Meclisi üyeleri ve engelli kadınlar - Farkındalık yürüyüşü - Yürüyüşe katılan kadınlardan detaylar - Yürüyüşten detaylar - Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi Kadın Meclisi Basın Sözcüsü Şule Sepin İçli'nin konuşmasıEngelli kadınlar farkındalık için yürüdü - Elazığ 'da Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi Kadın Meclisi üyeleri ve engelli kadınlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlediELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi Kadın Meclisi üyeleri ve engelli kadınlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı.Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi Kadın Meclisi üyeleri ve engelli kadınlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla Kültür Park'tan Elazığ Öğretmenevine kadar yürüdü.Yürüyüşe katılan beyaz bastonlu engelli kadınlar, "beyaz baston özgürlüktür, beyaz baston bağımsızlıktır" sloganları attı.Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi Kadın Meclisi Basın Sözcüsü Şule Sepin İçli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yurdun her köşesinde gelen kadınlar ile yağmurun altında yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Engellilerin de diğer insanların sahip olduğu tüm haklara sahip olduğunu anlatan İçli, kendisinin psikolog olduğunu, kendisi gibi birçok meslekten görme engelli kadınlar ile bir araya gelip yürüyüş yaptıklarını aktardı.İçli, sorunları birlikte çözmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bastonla yürüdük. Çünkü beyaz baston görme engelliler için çok önemli bir araç. Bu bizim için sadece araç değil arkadaş dost. Tüm görme engellileri beyaz bastonu aktif bir şekilde kullanmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

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