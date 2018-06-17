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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Engelli kadının telefonunun çalınması - ADANA

Engelli kadının telefonunun çalınması - ADANA

- Engelli kadının tekerlekli sandalyeyle yolda ilerlemesi - Alt geçide yönelen engelli kadını zanlının takip etmesi - Zanlının engelli kadının arkasından tünele girmesi Adana 'da engelli kadının telefonunun çalınması - Yürüme engelli kadının tekerlekli sandalyesindeki cep telefonunu “kapkaç” yöntemiyle çaldığı iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, kadını takip etmesi güvenlik kameralarına yansıdıADANA (AA) - Adana ’da, yürüme engelli kadının tekerlekli sandalyesindeki cep telefonunu “kapkaç” yöntemiyle çaldığı iddiasıyla tutuklanan şüphelinin kadını takip etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.Merkez Seyhan ilçesi Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi'nden 16 Nisan'da tekerlekli sandalyesiyle geçen yürüme engelli Ayşe Cingöz’ün (39) cep telefonunun “kapkaç” yöntemiyle çalınmasına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.Görüntülerde, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Erkan G'nin (38), engelli Cingöz'ü uzun süre takip ettiği yer aldı.Engelli kadınla alt geçide kadar yürüyen şüphelinin, alt geçitte kadından cep telefonunu aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
- OlayAyşe Cingöz, iki ay önce alt geçidi kullandığı sırada tekerlekli sandalyesindeki cep telefonu “kapkaç” yöntemiyle çalınmıştı.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 200 güvenlik kamerası incelenerek yakalanan şüpheli Erkan G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, tekerlekli sandalyesinden çalındıktan sonra polisler tarafından bulunan cep telefonunu Cingöz'e teslim etmişti.

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