Engelli Harunun akülü araba sevinci - MUŞ

: - Akülü aracın kutudan çıkarılması - Engelli Harun Basım'ın akülü aracı kullanması - Mehmet Sıddık Basım'ın açıklamalarıEngelli Harun'un akülü araç sevinciMUŞ (AA) - Hasköy ilçesinde yaşayan bedensel engelli 14 yaşındaki Harun Basım'a akülü araç hediye edildi.Program sunucusu Müge Anlı'nın desteği ile bir hayırsever tarafından temin edilen araç, Harun Basım'ın ağabeyi Mehmet Sıddık Basım'a teslim edildi.Harun Basım, yaptığı açıklamada, akülü araca kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Aracım olmadığı için bayramda gezememiştim. Şimdi hayalime kavuştum. Kurban Bayramı'nda gezebileceğim. Müge Anlı'ya ve hayırsevere teşekkür ederim." dedi. Mehmet Sıddık Basım ise artık kardeşinin rahatça gezebilecek olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım