Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Engelli Harunun akülü araba sevinci - MUŞ

Engelli Harunun akülü araba sevinci - MUŞ



: - Akülü aracın kutudan çıkarılması - Engelli Harun Basım'ın akülü aracı kullanması - Mehmet Sıddık Basım'ın açıklamalarıEngelli Harun'un akülü araç sevinciMUŞ (AA) - Hasköy ilçesinde yaşayan bedensel engelli 14 yaşındaki Harun Basım'a akülü araç hediye edildi.Program sunucusu Müge Anlı'nın desteği ile bir hayırsever tarafından temin edilen araç, Harun Basım'ın ağabeyi Mehmet Sıddık Basım'a teslim edildi.Harun Basım, yaptığı açıklamada, akülü araca kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Aracım olmadığı için bayramda gezememiştim. Şimdi hayalime kavuştum. Kurban Bayramı'nda gezebileceğim. Müge Anlı'ya ve hayırsevere teşekkür ederim." dedi.
Mehmet Sıddık Basım ise artık kardeşinin rahatça gezebilecek olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bedensel Engelli 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı