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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Engelli gencin hediye ayakkabı sevinci

Engelli gencin hediye ayakkabı sevinci

gencin kendine verilen ayakkabıları giymesi

Sosyal Medya İşitme Engelli 

-ayakkabıları giydikten sonra duyduğu sevinç

( ŞANLIURFA ) duygulandırdı-Bir ayakkabı bir insanı ancak bu kadar mutlu eder ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çekildiği ileri sürülen engelli bir gence ayakkabı hediye edilmesi ve sonrasında yaşanan duygu dolu anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde çekildiği ileri sürülen görüntülerde, engelli bir gence ayakkabı hediye edilmesi ve sonrasında yaşanan duygu dolu anlar yer alıyor. Sosyal medyaya yüklenilen görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kısmi bedensel ve işitme engelli gencin ayakkabıyı hediye aldıktan sonra yaşadığı sevinç ve kendisine ayakkabıyı hediyen kişiyi defalarca öpmesi izleyenleri duygulandırdı.
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