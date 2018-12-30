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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Engelli eşine ve kaynına bakan Öznur Akkan'ın tek hayalı; ' evinin çatısının yapılması'

Engelli eşine ve kaynına bakan Öznur Akkan'ın tek hayalı; ' evinin çatısının yapılması'

Evin iç ve dışından genel görüntü

Yaşam Mücadelesi Harabe 

-Kadın ile röportaj
-Eşi ve kaybının görüntüsü

( ORDU ) Engelli eşine ve kaynına bakan Öznur Akkan'ın tek hayalı; " evinin çatısının yapılması" ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Erenyurt Mahallesi Hasanlı Mevkisinde yaşayan 40 yaşındaki Öznur Akkan engelli eşine ve zihinsel engelli kaynına bakıyor. Ailesini yıllar önce kaybeden Öznur Akkan eşinin rahatsızlığı nedeniyle ve kaynının da zihinsel engelli olmasından dolayı 3 odalı harabe bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Tek hayalim evimin çatısının olması Aynı evde eşi Cemal Akkan (55) ve kaynı Ali Rıza Akkan (40) ile yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Öznur Akkan," Ailemizi kaybettikten sonra burada 3 kişi aynı evde yaşıyoruz. Eşimin engelli olması ve zihinsel engelli kaynımın da olmasıyla beraber her ikisine de ben bakıyorum. Tek istediğimiz evimizin çatısının olması. Her kış çatımız akıyor. Burada zor yaşam sürdürüyoruz. Yetkililerden bizlere yardım etmesini istiyoruz."dedi.
Erenyurt Mahalle Muhtarı Harun Aydın," Biz her ne kadar mahalleli olarak yardım etsek bile bu kardeşlerimizin acilen bir çatıya ihtiyaçları vardır. Öznur Akkan'ın ailesi yıllar önce vefat ettiğinde aileden kalma bu evde üç kişi yaşıyorlar. Mahalle halkı da yiyecek ve diğer ihtiyaçları için elinden geleni yapıyor"diye konuştu.

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