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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü (2) - SİİRT

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü (2) - SİİRT

- Evin önünden detaylar - Olay yeri inceleme ekiplerinin evin yanında inceleme yapması - Kapının yanındaki bekleyenlerden detaylarEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüSİİRT (AA) - Siirt 'te 7 yaşındaki engelli çocuk, kucağındaki bir haftalık amcasının kızını düşürdü.Alınan bilgiye göre, merkez Ulus Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşayan otizmli E.E, henüz isim konulmayan 7 günlük amcasının kızını evin damına götürdü.Engelli çocuk, kucağındaki bebeği evin damından düşürdü.Yaralanan bebek, çevredekilerce Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Engelli Çocuk Bebek Otizm 

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