Engelli çiftler 8 yıl sonra gelinlik ve damatlık giydi

-Davul, zurna çalınmasından görüntü

-Başkan Subaşıoğlu ve eşinin çiftlere hediye vermleri

-Sevgi Yorulmaz röp.

-Zehre Cura röp.

-Başkan Subaşıoğlu röp.

-Gelinlerin ve damatların Engelsiz Yaşam Merkezinden çıkarılıp gelin arabasına bindirilmesi

-Gelin arabasının davul, zurna eşliğinde hareket etmesi



( DENİZLİ ) - İkinci baharlarında telli duvaklı gelin olup aslanlar gibi damatlık giydiler - 8 yıl önce evlenen ancak gelinlik ve damatlık giyemeyen 2 engelli çift davul, zurna eşliğinde ikinci düğünlerini yaptı DENİZLİ



- Denizli’de 8 yıl önce evlenen 2 engelli çift Merkezefendi Belediyesinin gerçekleştirdiği etkinlikte gelinlik ve damatlık giyinmenin heyecanını yaşadı. Çiftler düğün gibi gerçekleştirilen eğlence ile ikinci baharlarında adeta nikah tazeledi. Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi ilginç ama bir o kadar da güzel bir etkinliğe imza attı. Akademide düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan ve yaklaşık 8 yıl önce evlenen ortepedik engelli Abdullah (35) ve Sevgi (33) Yorulmaz çifti ile görme engelli 41 yaşındaki Salih ve ortepedik engelli 33 yaşındaki eşi Zehre Cura çifti evliliklerinden 8 yıl sonra gelinlik ve damatlık giyerek tekrar düğün yaptı. Merkezefendi Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte gelinlik ve damatlık giyen çiftler için ilk eğlence Engelsiz Yaşam Akademisi’nde yapıldı. Eğlenceye katılan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu ve eşi çifte mutluluklar dileyerek ilk hediyelerini takdim etti. Davul, zurna eşliğinde gerçekleşen eğlence sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Subaşıoğlu, güzel bir işe imza attıklarını kaydederek, "Özel İnsanlar Derneği’nin organizasyonunda polisevinde yapılacak düğün öncesi gelin çıkarma adetini Engelsiz Yaşam Akademimizde yaptık. Etkinliğimizin manevi yönden en önemli yönü ise daha önce düğün yapmalarına rağmen gelinlik ve damatlık giyememiş engelli kardeşlerimize bu güzelliği yaşatmak istedik ve bu etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

"Daha önce evlendik ama böyle şeyler görmedik" Çiftlerden Sevgi Yorulmaz, beyaz gelinlik içerisinde yaptığı açıklamada büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.



Yorulmaz, "Daha önce evlendik ama böyle şeyler görmedik. Ne gelinlik ne düğün bir şey olmamıştı. Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz bize böyle bir olanak verdikleri için. Biz de bunu sonuna kadar değerlendireceğiz" dedi.

Bir başka çiçeği burnunda gelin Zehra Cura ise heyecandan konuşamayarak, kendilerine bu mutluluğu yaşatanlara teşekkür edebildi. Eğlencenin sonunda ise gelin ve damat tıpkı ilk defa evleniyormuş gibi Engelsiz Yaşam Akademisi’nden davul, zurna eşliğinde Denizli adetlerine göre çıkarılarak kapıda kendilerini bekleyen gelin arabasına bindirildi. Engelliler için özel tasarlanan minibüs ise eğlencede gelin arabası yapıldı. Çiftler düzenlenen etkinlik ile ikinci baharlarında gelinlik ve damatlık giyinmenin mutluluğunu yaşadı.

