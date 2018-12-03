Engelli bireyler Nilüfer’de yaşama ortak oluyor

-Başkanın konuşması



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- Nilüfer Belediyesi’nin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlediği etkinlikte ‘Bizim Ev’ katılımcıları, kendi ürettikleri sanat eserlerini sergiledi. Etkinlikte, Bizim Ev’in “Ellerden Masallar Projesi”nin ilk ürünü olan Aç Tırtıl hikaye kitabının işaret dili tercümesi de izlenime sunuldu. Engelli bireylerin, yaşamın her anında katılımını sağlayan örnek projelere imza atan Nilüfer Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bu kapsamda bir dizi etkinlik düzenledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde engelli bireyler, engelleri nasıl ortadan kaldırdıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, atölyelerde yıl boyunca aldıkları eğitimlerde ortaya koydukları sanat eserlerini, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki Fuaye Alanı’nda sergiledi. El işlerinden çeşitli kağıt işlerine, taş ve şişe boyamadan yağlı boya resimler ve geri dönüşüm malzemelerden elde edilen sanat eserlerine kadar birçok çalışmanın yer aldığı sergi, büyük ilgi gördü. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sergiyi gezerek, birbirinden güzel çalışmaları tek tek inceledi. Farkındalık gününde ayrıca, Bizim Ev’in, işitme engelli bireylere yönelik gerçekleştirdiği “Ellerden Masallar Projesi”nin ilk ürünü olan, Eric Carle’nin yazdığı Aç Tırtıl kitabının işaret dili tercümesinin yer aldığı görüntü de izlenime sunuldu. “Herkes için eşit bir kent tasarlıyoruz” Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli bireylerin kamusal haklarını ve refah düzeylerini geliştirme hedefinin yanında, yaşamdaki konumlarına dair farkındalığı artırma amacını taşıdığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi olarak engelsiz bir kent oluşturmaya yönelik yıllardır örnek projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başkan Bozbey, “Ülke olarak imza attığımız uluslararası tüm taahhütlere ve ulusal mevzuatlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Nilüfer’i erişilebilir kılmak ve herkes için eşit fırsatların olduğu bir kent tasarlıyoruz” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin, tüm sosyal çalışmalarında ve kentsel hizmetlerinde, yaşanan sorunlara kısa süreli çözümler bulmak yerine, sorunları paydaşlarıyla ele alıp kökenine inme çabası içinde olduğunu belirten Başkan Bozbey, alanlarında birer marka haline gelen Bizim Ev, Bizim Bahçe ve Tekerlekli Sandalye Tamirevi’nin de bu çabanın ürünü olduğunu vurguladı. Bizim Ev’in, engelli vatandaşların sosyal hayatta yaşadığı dezavantajları ortadan kaldırmayı hedeflediğinin altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, diğer yandan da çeşitli atölye ve etkinliklerle engelli vatandaşlara sosyal yaşama katılma imkanı sunduğunu söyledi.



Başkan Bozbey, “Bizim Ev, organize ettiği gönüllü çalışmalarıyla engelli ve engelsiz bireylere bir arada üretebilecekleri ve paylaşabilecekleri bir ortam sağlıyor” dedi.

Sergide yer alan eserlerin dayanışmanın, katılımcılığın, engelsiz, eşit ve erişilebilir bir dünya çabasının meyveleri olduğunu dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm katılımcı, eğitmen ve gönüllülere teşekkür etti. “Ellerden Masallar Projesi”ni, işitme engelli bireylerle buluşturmanın heyecanını da yaşadıklarını belirten Başkan Bozbey, proje hakkında bilgi verdi. Bozbey, “Bu proje, işitme engelli çocuklara yönelik işaret dili tercüme kitap çalışması kapsamında gerçekleştirildi.

Aç Tırtıl isimli kitap, işaret dili ile anlatımı yapılan ilk ürünüdür. Çekimler, çekim tekniklerinde uzman işitme engelli ve engelsiz bireyler tarafından yapıldı. Bu çalışma adeta kolektif bir çabayla yaşama geçirildi. Örneğin videoda bizim açtığımız işaret dili kursuna katılan, drama eğitmeni olarak da bizimle çalışan gönüllümüz yer aldı. Kurgu ise, okul öncesi eğitmenleri tarafından çalışıldı. Aç Tırtıl kitabının yazarı Eric Carle ve Mavibulut Yayıncılık da bu projeye onay vererek bizleri destekledi. Gönülden verilen tüm bu desteklere, emeklere sonsuz teşekkürler ediyorum” diye konuştu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir kutlama değil, farkındalık günü olduğunu vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Biz de bugün, bir araya geldiğimizde dünyanın ne kadar özgür bir yer haline gelebileceğini göstermek istedik” dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, Aç Tırtıl hikaye kitabının işaret dili tercümesinin gösteriminin ardından projede yer alanlara teşekkür belgesi verdi.

