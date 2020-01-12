Engelli aileyi ölüm ayırdı

-Hastaneye kaldırılanlardan görüntü

-Köyden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Muhtar- RÖP

-Jandarmadan görüntü

-Cenazelerin evden çıkarılması

-Ev içerisinden görüntüler

-Görüntü sonundaki fotoğraf

-Yerde oturan beyaz eşarplı- Ölen Emine Akın, Kırmızı eşarplı kişi hastanedeki Zeliha akın, Siyah eşarplı kişi ise ölen Remziye akın'dır.

-İkinci fotoğrafta olan kişi- Ölen Emine Akın'dır

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Karbonmonoksit gazı engelli anne ve kızının ölümüne neden oldu ADIYAMAN



- Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bedensel ve zihinsel engelli dört kişilik aileden 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Dağkuyucak köyünde akşam sobaya kömür atarak uykuya dalan bedensel ve zihinsel engelli Emine Akın (78) ve kızları Remziye Akın (54), Zeliha Akın (51) ile Remziye Akın'ın oğlu Ahmet İlhan (32), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Köy muhtarı Hulisi Bilgiç, engelli aileye aldığı ilaçları köyde bir çocuğa vererek ilaçları gönderdi. İlaçları alan ve ikametin kapısını defalarca çalan çocuk, kapının açılmaması üzerine pencereden içeriye baktı. Dört kişilik bedensel ve zihinsel engelli ailenin uyuduklarını fark eden çocuk, durumu komşulara söyledi.



Kapıyı zorlayarak içeriye giren komşular durumu fark edince 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emine Akın ve kızı Remziye Akın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zeliha Akın (51) ile Remziye Akın'ın oğlu Ahmet İlhan (32), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet İlhan ve Zeliha Akın’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Daha sonra jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan inlemelerin ardından bedensel ve zihinsel engelli anne ve kızının cenazeleri cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



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