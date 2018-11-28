Engellerini sanatla unutuyorlar

-engellilerin şarkı söylemesi

-engellilerin kalıp yapması

-engellilerden röportaj

-Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat röportajı

-öğreticiden röportaj



( ELAZIĞ )- Elazığ'da açılan el sanatları, ahşap boyama gibi kurslara katılan engelliler, evlerine hapis olmaktan çıkıp sosyal yaşama karışarak engellerini unutuyor ELAZIĞ



- Elazığ'da açılan el sanatları, ahşap boyama gibi kurslara katılan engelliler, evlerine hapis olmaktan çıkıp sosyal yaşama karışarak engellerini unutuyor . Elazığ’da, 1’i down sendromlu 14’ü zihinsel engelli, yaptıkları el sanatları ürünleriyle engelin sanata engel olmadığını gösteriyor. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursta engelliler haftanın 5 günü el becerilerini sergileyemeye başladı.

Kurs sayesinde hayata ve topluma kazandırılmaya çalışılan engelliler özel eğitim verilerek kokulu taş, cam, ahşap ve seramik boyama gibi el sanatlarıyla hediyelik eşya üretiyor. Engelli bireylere yönelik halk eğitim merkezi ile birlikte 15 kişilik kurs açtıklarını belirten Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, “El sanatlarıyla ilgili boya ahşap boyama seramik gibi sanatla engelli kardeşlerimizi ev ortamından çıkarıp derneğimizde bir araya gelerek böyle güzel bir etkinlikte buluşturmak istedik. Engelli kardeşlerimiz bir hayat olmak için bir ev hapsinden kurtarıp bu ortamda buluşturmak gurur verici bir şey. Bununda devamı gelecek. Yeter ki ev hapsinden kurtarılması için böyle çabalar gösterilsin" dedi.

Kış geldiği için derneğin soğuk olmaya başladığını da aktaran Fırat, kursları olduğu için yakıt konusunda ilgililerden de destek beklediklerini ifade etti.

"Bütün gün evde oturmadıkları için çok mutlular" Çocukların birbiriyle hem iletişim kurduklarını hem de sosyal bir aktivite gerçekleştirdiklerini dile getiren usta öğretici Selda Kuloğlu, “El sanatları kursumuzu bu yıl Türkiye Sakatlar Derneği şubesinde açtık. 15 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Burada çocuklarla birlikte sosyal bir aktivite olarak ahşap boyama, takı, seramik ve çeşitli boyamalar yapıyoruz. Ayrıca çocuklar burada istediği şekilde eğlenebiliyorlar. Resim yapıp, ders çalışabiliyorlar. Bu tür etkinliklerimiz oluyor. 26 Mayıs'ta kursumuz bitecek. Çocuklarımızın, aileleri için de değişiklik oluyor. Çocuklar, bütün gün evde oturmadıkları için çok mutlular. Yaptığımız satışlarla geri dönüşüm olarak tekrardan ürün alıyoruz. Biz yaptığımız sergilerde gördük ki engel sanata engel değildir”ifadelerini kullandı. "Burada meslek öğreniyoruz" Arkadaşlarıyla beraber ahşap boyama yaptıklarını anlatan engellilerden Bayram Alışoğlu, “Evde olduğumuz için sıkılıyorduk. Kursun açılmasıyla buraya gelip ahşap boyama yapıyoruz. Öncelikle Halk Eğitim Merkezine çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Bizim tek hayalimiz buraya tüm engelli arkadaşlarımız gelmesidir “ diye konuştu.

Engelli bireylerden Seyfullah Yıldırım ise, “Burada el işi boyama, ahşap boyama ve taş döşüyoruz. Burada meslek öğreniyoruz. Arkadaşlarım oldu. Evde sıkılıyordum. Böyle bir kurs açılması bizim için iyi oldu” diyerek düşüncelerini aktardı.

