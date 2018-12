Engelleri kaldıranlara ödülleri Maltepe’de verildi

-Katılımcılardan görüntü

-Konuşmalar

-Klipten görüntüler

-Ödüllerin verilmesi

-Engelli vatandaşlardan görüntü

-İstiklal Marşı'nın okunması



( İSTANBUL )- Engelliler Maltepe'den “Duy Beni Memleketim” dedi İSTANBUL



- Engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarıyla farkındalık oluşturan isimlere ödülleri Maltepe’de verildi.

Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu isimlerin işaret diliyle seslendirdiği “Memleketim” şarkısı beğeni kazanırken Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Dr. Ender Saraç gibi isimlere ödül verildi.

Engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarıyla farkındalık sağlayan isimlere ödülleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde takdim edildi. Maltepe Belediyesi ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu işbirliğinde Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Duy Beni Memleketim” etkinliğine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, NTV Haber Spikeri Seda Öğretir, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Ercüment Tanrıverdi, Fenerbahçe Spor Kulubü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sunuculuğunu Murat Güloğlu’nun yaptığı tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, tarihçi İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Sarp Levendoğlu gibi isimlerin işaret diliyle seslendirdiği “Memleketim” klibi gösterildi. Sonrasında yayınlarında işitme engeller için çeviri ve alt yazı desteği veren FOX TV’ye, haberlerinde engellilere yer veren Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik’e, yayınlarında işaret diline gösterdiği hassasiyet nedeniyle NTV Haber Spikeri Seda Öğretir’e, sosyal medya hesaplarından işitme engellere yönelik paylaşımlarından dolayı Dr. Ender Saraç’a, işitme engelliler için iletişim desteği veren iş insanları Cemil Can Alkan ve Çağlar Çoktekin’e ve engellilere vatandaşlara verdiği destekten ötürü Fenerbahçe Spor Kulubü ödüle layık görüldü.

Fenerbahçe’nin ödülünü kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Nazlı Çelik’in ödülünü Dilşad Taşkın alırken, Dr. Saraç törene gönderdiği video ile katılımcılara teşekkür etti. Törende Başkan Kılıç’a da engelli vatandaşlara karşı gösterdiği duyarlılık ve gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı ödül verildi.

“Bir şey yapabiliyorsanız bu günler anlam kazanır” Engellilere bir gün değil her zaman dikkat çektiklerini dile getiren ve engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden geleni her zaman yapacaklarını ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sadece yılda bir gün anılan, kutlanan üzerine sohbetler edilen, tartışmalar yapılan hiçbir günün aslında kıymet-i harbiyesi yok. Onu eğer içselleştirebiliyorsanız yılın her günü engelli kardeşlerimize bu toplumun bir parçası olan aynı zamanda acınacak birey değil, saygı duyulması gereken bir birey olduğu için bir şey yapabiliyorsanız bu günler anlam kazanır. Maltepe’nin belirli noktalarında engelli tuvaletleri yerleştirdik, Üreten Engelliler Merkezi kurduk” diye konuştu.

"Bu işin altına elini sokan insanlarda bugün bizimle beraber" Engellilerin birçok noktada iletişim konusunda sorunlar yaşadığını çözüm önerilerinin ise hala yeterli uygulanma alanı bulamadığını belirten Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Ercüment Tanrıverdi, “Her yerde işitme engelli bireylerin iletişiminin çözülmesi için bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu işin altına elini sokan insanlarda bugün bizimle beraber. İnanın kaldırdığınız her taşın altından işitme engellilerle ilgili bir sorun çıkıyor. Bizler mücadeleden hiçbir şekilde vazgeçmiyoruz” dedi.