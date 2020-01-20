Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:“KKTC’de, 2020 yıllında da 5 açık deniz sondaj hedefimiz var”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:“KKTC’de, 2020 yıllında da 5 açık deniz sondaj hedefimiz var”

- Bakan Dönmez'in KKTC açıklaması

( ANKARA ) ANKARA

Güney Doğu Offshore Gesi Hükümet Irak 


- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin KKTC’de yaptığı sondaj çalışmalarıyla ilgili, “Cuma günü lokasyon bölgesine gitti, bizim Lefkoşa 1 olarak adlandırdığımız sahaya. KKTC’den aldığımız ruhsat alanlarından birisi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 5 offshore (açık deniz) sondaj hedefimiz vardı. Hamdolsun 5’ini de tamamladık. Yine 2020 yılında da 5 açık deniz hedefimiz var” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Türkiye’nin yürüttüğü sondaj çalışmaları hakkında konuştu.
Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Dönmez, “Cuma günü lokasyon bölgesine gitti, bizim Lefkoşa 1 olarak adlandırdığımız sahaya. KKTC’den aldığımız ruhsat alanlarından birisi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 5 offshore (açık deniz) sondaj hedefimiz vardı. Hamdolsun 5’ini de tamamladık. Yine 2020 yılında da 5 açık deniz hedefimiz var. Bu saha, adanın güney doğusuna doğru kalmaktadır. Biliyorsunuz adanın doğusunda daha önce 1-2 sondajımız olmuştu. Şimdi biraz daha güneydeki sahalarda yapacağız. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl KKTC hükümeti, Kıbrıs Rum yönetimine bir teklifte bulundu, ‘Adanın doğal kaynaklarını gelin birlikte arayalım’, diye. Hatta o sürece biz de katkı sağlamayı teklif ettik. Garantör ülkelerde bu anlaşma sürecinde masa da olabilir, diye. Fakat Kıbrıs Rum yönetimi bu teklifi havada bıraktı. Bu saha bizim KKTC’den aldığımız saha. ‘Varsa bulacağız’ diyoruz. Bulduğumuzda da KKTC’nin anlaşma gereği alması gereken paylar neyse, bu sahayla ilgili onları KKTC almış olacak. Onların tasarrufunda olacak. Biz, öteden beri adada tek taraflı adımların barışa katkı vermediğini söyledik. Ümit ediyorum Rum yönetimi, çok geç değil, KKTC’nin bu teklifini yeniden gözden geçirir” ifadelerini kullandı. (EK-BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı