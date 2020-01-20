- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Afrika’da ilişki içerisinde bulunduğumuz ülkelerle karşılıklı maksimum kazanım elde etmeyi hedefliyoruz”



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kamu ve özel sektörün birlikte yürütebileceği, herkesin elini taşın altına koyacağı somut projeler geliştirerek, samimiyet, karşılıklı öğrenme, know-how transferi ve kazan-kazan anlayışıyla sürdürülebilir bir model kurmayı planladık. Türkiye Modeli olarak adlandırdığımız bu modelle, Afrika’da ilişki içerisinde bulunduğumuz ülkelerle karşılıklı maksimum kazanım elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa ile Türkiye ile Nijer arasında maden alanında iş birliği anlaşması imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Nijer Maden Bakanı Moussa ile uzun süredir konu üzerine konuştuklarını ve ilgili bölgelerde yapılacak maden sahasında arama ve araştırma yapılması konusunda mutabık kalındığını aktardı. Dönmez, “MTA ve yurt dışı iştirakimiz MTA Uluslararası Madencilik A.Ş’nin Nijer’in güneybatısındaki Koulbaga-1, Koulbaga-2 ve Dares Salam-2 adlı üç maden sahasında arama ve araştırma yapması hususunda kıymetli Bakan arkadaşım Moussa ile mutabık kaldık. Aslında uzun zamandır bu konuda sürekli görüşüyorduk bugün de bunu resmileştirmiş olacağız. Birazdan iyi niyet ve iş birliği protokolüne imza atacağız. Bu sahalarda jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarıyla görünür rezerv tespitinde bulunacağız. Sonrasında Nijer Hükümeti ile dostluğumuzu daha da güçlendireceğini düşündüğümüz ve her iki ülke açısından istihdam ve işgücünü artıracak olan cevherin üretimi aşamasına geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. “Afrika’da ilişki içerisinde bulunduğumuz ülkelerle karşılıklı maksimum kazanım elde etmeyi hedefliyoruz” Afrika’da toplam 17 ülkeyle enerji ve madencilik alanında anlaşmalar yaptığına değinen Dönmez, “Afrika kıtasıyla ortak kültürel bağlarımızı geliştirmek amacıyla 2005 yılından bu yana sürdürdüğümüz Afrika açılımıyla ilişkilerimizde önemli bir ivme yakaladık. Biz de Bakanlığımızın görev alanı kapsamına giren hususlarda, Afrikalı dostlarımızla ülkemizin kalkınma deneyimini paylaşma ve kıtanın insani ihtiyaçlarına çözümler sunma hedefiyle yola çıktık. Bakanlığımız bünyesinde Afrika’ya yönelik yapılan çalışmalarda, kıtanın tamamına yönelik detaylı bir çalışma gerçekleştirdik ve ihtiyaçları, öncelikleri ve iş yapmak için izleyebileceğimiz yöntemleri belirledik. Afrika’da toplam 17 ülkeyle bu anlamda enerji ve madencilik alanında anlaşmalar imzaladık. MTA International ile şu an Sudan’da faaliyet gösteriyoruz. Bunu yaparken, kamu ve özel sektörün birlikte yürütebileceği, herkesin elini taşın altına koyacağı somut projeler geliştirerek, samimiyet, karşılıklı öğrenme, know-how transferi ve kazan-kazan anlayışıyla sürdürülebilir bir model kurmayı planladık. Türkiye Modeli olarak adlandırdığımız bu modelle, Afrika’da ilişki içerisinde bulunduğumuz ülkelerle karşılıklı maksimum kazanım elde etmeyi hedefliyoruz. Nijerli dostlarımızla da kazan-kazan anlayışını temel alarak, ülkemizin kalkınma deneyimini paylaşma ve Nijer’in sahip olduğu kaynakları yine Nijer halkına kazandırma hedefi ile yola çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan beraber” Afrika Atasözünden örnek vererek Nijer’le olan anlaşmanın uzun vadeli olacağı yönünde sinyaller veren Dönmez, “Bir Afrika Atasözü der ki: ‘Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan beraber’. Biz de Nijerli dostlarımız birlikte, uzun yıllar boyunca birlikte omuz omuza çalışmak ve paylaşmak niyetindeyiz” diye konuştu.

Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa, imzalanan anlaşmayla ilgili “Bugünkü imza töreni iki ülke arasındaki mevcut işbirliği ilişkilerinin çok eskilere dayandığını gösteren somut bir göstergesi. Bu aynı şekilde iki ülkenin devlet başkanlarının, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi anlamında arzularının da göstergesi. İmzalayacağımız işbirliği anlaşması ile karşılıklı fayda temeline oturması sağlanacaktır” dedi.

(EK-BC -



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