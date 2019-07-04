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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Enerji alanındaki çalışmalar dikkatli yürütülmeli' - IĞDIR

'Enerji alanındaki çalışmalar dikkatli yürütülmeli' - IĞDIR

"Enerji alanındaki çalışmalar dikkatli yürütülmeli" - IĞDIR - Panele katılanlardan görüntüler - Video gösterimi - Iğdır Üniversitesi Rektörü ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın konuşması - TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in konuşması - Plaket takdimi"Enerji alanındaki çalışmalar dikkatli yürütülmeli" - TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: - "Enerjiyle ilgili her bir başlık, dünyada tehlikeli, riskli ve ülkelerin menfaatlerine dokunulduğu zaman herkesin pençesini gösterdiği bir durum arz ediyor" - "Bu nedenle bu alandaki çalışmaların dikkatli, özenli ve hassas şekilde yürütülmesi gerekiyor"IĞDIR (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, enerjiyle ilgili her bir başlığın, tehlikeli, riskli ve ülkelerin menfaatlerine dokunulduğu zaman herkesin pençesini gösterdiği bir durum arz ettiğini belirterek, "Bu nedenle bu alandaki çalışmaların dikkatli, özenli ve hassas şekilde yürütülmesi gerekiyor." dedi.
TÜBA Enerji Çalışma Grubunca Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli" başladı.
Iğdır Üniversitesi Rektörü ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Üniversitenin ekonomik anlamda devlete yük olmamaya gayret ettiğini belirten Alma, "Bu kapsamda üniversitemiz kampüsünde 10 bin metrekare alana 500 kilovat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralini tesis ettik ve santral şu anda elektrik ihtiyacımızın yüzde 30'unu karşılıyor. Bölge üniversiteleri arasında rol model olan Iğdır Üniversitesinin elektrik gideri 3 milyon liradan 2 milyon liraya indirildi." dedi.
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de enerjinin multidisipliner bir alan olduğunu söyledi.

Enerjinin, bağımsızlığı ilgilendirecek düzeyde önemli bir alan olduğunu dile getiren Şeker, şunları kaydetti:"Türkiye'nin cari açığının kapatılmasında önemli fonksiyonu olacak bir alandan bahsediyoruz. Bu alanın çok farklı parametreleri var. Enerji depolaması da bunlardan birisi. Hepimiz ülkenin refahı için çalışıyoruz. Bilimsel çalışmalarımızın da ülkemiz ve dünya için barışa, huzura ve ekonomik refaha vesile olması için gayret gösteriyoruz. Enerjiyle ilgili her bir başlık, dünyada tehlikeli, riskli ve ülkelerin menfaatlerine dokunulduğu zaman herkesin pençesini gösterdiği bir durum arz ediyor. Bu nedenle bu alandaki çalışmaların dikkatli, özenli ve hassas şekilde yürütülmesi gerekiyor."Eski TÜBA Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da enerji üretiminin önemine işaret etti. Acar, çalıştayın hem bilimsel çalışmalara hem de ülkenin topyekun kalkınmasına önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından rektör Alma, Şeker ve Acar'a hediye takdim etti.Çalıştay ve panel yarın sona erecek.

Güneş Enerjisi Lyon Güneş Enerjisi Santrali Rektör 

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