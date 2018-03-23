'Endonezya her zaman Filistin’in yanında' - CAKARTA
"Endonezya her zaman Filistin’in yanında" - CAKARTA - Görüşmeden detaylar - Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Tekruri'nin açıklaması - Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Tekruri: - "Endonezya hükümeti ve halkı her zaman Filistin’in yanındadır"CAKARTA (AA) - Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, Endonezya’nın her zaman Filistin’in yanında olduğunu söyledi.
Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti, başkent Cakarta ’da Endonezya Ulema Meclisi (MUI) ile görüştü.Tekruri, Endonezya temaslarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaret amaçlarının dünya genelindeki alimler ile bağlarını güçlendirmek olduğunu belirtti. Endonezya halkı ve hükümetinin her zaman Filistin’in destekçisi olduğunu ve bunu birçok alanda gördüklerini ifade eden Tekruri, alimler, halk ve hükümet olarak da desteğin devam edeceğine inandıklarını vurguladı.Tekruri, görüşmede ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ne kadar tehlike bir plan olduğunu, Kudüs’ü ABD ve İsrail’in tüm tehditlerinden korumanın zorunluluğu ve Müslüman dünyasının desteğinin önemini ele aldıklarını söyledi.
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti tanıma kararına karşı, Cakarta ’daki ABD Büyükelçiliği önündeki düzenlenen protesto gösterilerini takdirle karşıladıklarını belirten Tekruri, desteklerinden dolayı özellikle MUI’ye teşekkürlerini iletti.