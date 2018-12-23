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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı 168'e yükseldi

- Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı 168'e yükseldi

tsunaminin vurduğu yerlerden görüntüler

( JAKARTA -EK) JAKARTA

Tsunami 


- Endonezya’da meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 62’den 168’e yükseldiği öğrenildi. Endonezya'daki Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 62’den 168’e yükseldiği öğrenildi. Endonezya Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Kurumu ölü sayısının 168’e yükseldiğini onaylarken, en az 700 kişinin yaralı olduğu, çok sayıda kişiden de haber alınamadığı kaydedildi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tsunaminin Anak Krakatau volkanında dün gece yaşanan patlama sonrası meydana geldiğini düşündüklerini aktararak, halka kıyı kesimlerden uzak durulması yönünde uyarıda bulunmuştu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (YŞ-SO-D)
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