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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Endonezya'daki tsunami - Yardım çalışmaları - BANTEN

Endonezya'daki tsunami - Yardım çalışmaları - BANTEN

- Tsunamiden kurtulanlara yapılan yardımlardan detaylar - Tembong köyü muhtarı Adang Kosasih ile röportaj Endonezya 'da, 22 Aralık'ta volkanik dağın faaliyete geçmesiyle Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonrası Banten bölgesindeki mülteciler barınak ve gıda temininde sıkıntı yaşıyor. Tembong köyü muhtarı Adang Kosasih, hükümet ve çeşitli kuruluşların yardımlarının tsunamiden ancak iki gün sonra kendilerine ulaşmaya başladığını ve gelen yardımın herkese yetebilecek kadar olmadığını belirtti.

Mülteci Gesi Tsunami Hükümet 

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