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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Endonezya’daki depremde 6 kişi öldü

- Endonezya’daki depremde 6 kişi öldü

halkın panikleyerek dışarı çıkması

Artçı Deprem Deprem Başkent Toprak Kayması 

-Hasar gören binalar
-Kırılan yolun görüntüsü

( JAKARTA ) JAKARTA

- Endonezya’nın Maluku eyaletinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremde en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 8.46'da Endonezya’nın Maluku eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Eyaletin başkenti Ambon'daki ulusal afet yönetim ajansı başkanı Eva Tuhumuri yaptığı açıklamada, Ambon’da deprem sonucunda bazı binalar ile bir üniversite binasının ve bir köprünün çöktüğünü ayrıca toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi.

Deprem nedeniyle korku yaşayan halkın evlerini terk ederek barınaklara sığındığını söyleyen Tuhumuri, toprak kayması ve sarsıntı sonucu yıkılan binaların enkazında 6 cansız bedene ulaşıldığını ve 12 kişinin yaralandığını belirtti.
Merkez üssü eyaletin başkenti Ambon'un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Depremin ardından 5.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiği öğrenildi.
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