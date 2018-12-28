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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Endonezya'da plastik poşet yasağı - BOGOR

Endonezya'da plastik poşet yasağı - BOGOR



: - Marketten alışveriş yapan Endonezyalılardan detaylar - Bogor Belediye Başkanı Bima Arya ile röportajBOGOR (AA) - Endonezya'nın Bogor kentindeki alışveriş merkezleri, süpermarketler ve mini marketlerde tek kullanımlık plastik poşetler 1 Aralık 2018 tarihi itibariyle yasaklanmıştı. Bu düzenleme toplamda 20 süpermarket ve 100 mini marketi kapsamaktadır. Plastik poşet uzun yıllar marketlerin kasalarında ücretsiz olarak dağıtıldı. Plastik poşetlerin içerdiği polietilen ve polipropilen maddelerinin çevreye verdiği zararın birçok araştırmayla kanıtlanması bu alanda bir dönüm noktası oldu. Bogor Belediye Başkanı Bima Arya, Bogor'da her gün yaklaşık 1,7 ton plastik atık bulunduğunu ifade etti.
Arya, bu düzenlemeyle birlikte atık miktarının yarıya düşebileceğini belirtti.

Alışveriş Market Salar Süpermarket 

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