Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Endonezya’da korona virüsten ilk ölüm gerçekleşti - Vak'a sayısı 27’ye yükseldi

- Endonezya’da korona virüsten ilk ölüm gerçekleşti - Vak'a sayısı 27’ye yükseldi

endonezya genel görüntüler

( JAKARTA ) - Endonezya’da korona virüsten ilk ölüm gerçekleşti- Vak'a sayısı 27’ye yükseldi JAKARTA

Endonezya 


- Endonezya’da korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşirken vak'a sayısı 27’ye yükseldi. Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü Endonezya’da can aldı. Endonezya Sağlık Bakanlığı, virüs taşıdığı tespit edilen 53 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülkede 13 yeni vak'anın tespit edilmesiyle şu ana kadar vak'a sayısının 27’ye yükseldiği duyuruldu. Ölen kişinin uyruğu açıklanmazken son günlerde vak'a sayısında artış olduğu gözlendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Endonezya'da Askeri Uçak Düştü: 38 ÖlüEndonezya'da Askeri Uçak Düştü: 38 Ölü
Deprem Bölgesinden İlk KarelerDeprem Bölgesinden İlk Kareler
Yunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene DayakYunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene Dayak
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı