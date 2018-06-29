- Endonezya’da Agung Yanardağı Harekete Geçti - 450 Uçuş İptal Edildi, 47 Bin Kişi Yolda Kaldı

-büyük bir kül bulutu oluşuyor

-yanardağ ateş püskürtmeye başlıyor

-detay



( BALİ ) - Endonezya’da Agung Yanardağı harekete geçti- 450 uçuş iptal edildi, 47 bin kişi yolda kaldı BALİ



- Endonezya'nın Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı ateş püskürtmeye başlayınca gökyüzü kül bulutuyla kaplandı. Uçuşlar iptal edilirken 47 bin kişi yolda kaldı. Dünyanın en çok yanardağa sahip olan ülkelerinden Endonezya’da Agung Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle hayat adeta felç oldu. Agung Yanardağı ateş püskürtmeye başlayınca gökyüzü kül bulutuyla kaplandı. Toz bulutunun yayılması sebebiyle bölgedeki uçuşlar iptal edildi, 47 bin kişi yolda kaldı. Turizm merkezlerinden Bali’de yaz sezonunda uçuşların iptal edilmesi adadaki hayatı felç etti. Ateş püsküren yanardağdan 2 bin 500 metre yükseklikte oluşan toz bulutu konusunda uyarıda bulunan Endonezya Afet Kurumu, 450 uçuşu iptal ettiklerini duyurdu. Afet Kurumu Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Agung Yanardağı altındaki lavın yükselmeye devam ettiğini bu sebeple alarmın devam edeceğini belirtti.

Kırmızı alarm verilen bölgede 309 insanın yaşadığını ifade eden Sözcü Nugroho, insanları tahliye merkezlerine topladıklarını açıkladı.

Bali Havalananında mahsur kalan yüzlerce turistlerden biri olan Caitlin Bigg "Çok üzgünüm, havalananına geldim ve kapalıydı. Valizlerimle birlikte 24 saattir yerde oturuyorum kalacak bir yerim yok" diyerek birçok turistin mağdur olduğunu anlattı.

