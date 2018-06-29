Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- Endonezya’da Agung Yanardağı Harekete Geçti - 450 Uçuş İptal Edildi, 47 Bin Kişi Yolda Kaldı

- Endonezya’da Agung Yanardağı Harekete Geçti - 450 Uçuş İptal Edildi, 47 Bin Kişi Yolda Kaldı

yanardağ kül püskürtmeye başlıyor

Gökyüzü Harekete Geç 

-büyük bir kül bulutu oluşuyor
-yanardağ ateş püskürtmeye başlıyor
-detay

( BALİ ) - Endonezya’da Agung Yanardağı harekete geçti- 450 uçuş iptal edildi, 47 bin kişi yolda kaldı BALİ

- Endonezya'nın Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı ateş püskürtmeye başlayınca gökyüzü kül bulutuyla kaplandı. Uçuşlar iptal edilirken 47 bin kişi yolda kaldı. Dünyanın en çok yanardağa sahip olan ülkelerinden Endonezya’da Agung Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle hayat adeta felç oldu. Agung Yanardağı ateş püskürtmeye başlayınca gökyüzü kül bulutuyla kaplandı. Toz bulutunun yayılması sebebiyle bölgedeki uçuşlar iptal edildi, 47 bin kişi yolda kaldı. Turizm merkezlerinden Bali’de yaz sezonunda uçuşların iptal edilmesi adadaki hayatı felç etti. Ateş püsküren yanardağdan 2 bin 500 metre yükseklikte oluşan toz bulutu konusunda uyarıda bulunan Endonezya Afet Kurumu, 450 uçuşu iptal ettiklerini duyurdu. Afet Kurumu Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Agung Yanardağı altındaki lavın yükselmeye devam ettiğini bu sebeple alarmın devam edeceğini belirtti.
Kırmızı alarm verilen bölgede 309 insanın yaşadığını ifade eden Sözcü Nugroho, insanları tahliye merkezlerine topladıklarını açıkladı.
Bali Havalananında mahsur kalan yüzlerce turistlerden biri olan Caitlin Bigg "Çok üzgünüm, havalananına geldim ve kapalıydı. Valizlerimle birlikte 24 saattir yerde oturuyorum kalacak bir yerim yok" diyerek birçok turistin mağdur olduğunu anlattı.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Adil Öksüz'ün Eşi ABD'de GörüntülendiAdil Öksüz'ün Eşi ABD'de Görüntülendi
Sosyal Medyada David Beckham ÇılgınlığıSosyal Medyada David Beckham Çılgınlığı
Prens Harry Ve Markle EvlendiPrens Harry Ve Markle Evlendi
Fransa Hükümetinden 9 Yıl Süren Eylemlere OperasyonFransa Hükümetinden 9 Yıl Süren Eylemlere Operasyon
Gazze Milyonluk Yürüyüşe HazırlanıyorGazze Milyonluk Yürüyüşe Hazırlanıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı