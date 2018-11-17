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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
En yakın arkadaşını öldüren şahıs: “Annesi annemdi, pişmanım”

En yakın arkadaşını öldüren şahıs: “Annesi annemdi, pişmanım”

Katil zanlısının sağlık kontrolüne getirilişi

Simit Fırını Akalan Katil Zanlısı Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-arşiv

( GAZİANTEP )- En yakın arkadaşını öldüren şahıs yakalandı GAZİANTEP

- Gaziantep’te simit fırınında çıkan bıçaklı kavgada en yakın arkadaşını öldürerek yaklaşık 1 ay boyunca kaçan Hüseyin A. yakalandı. Katil zanlısı şahıs, adliyeye çıkarken gazetecilere, “ Annesi annemdi. Pişmanım, öldürmek istemedim” dedi.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi’nde Hüseyin A., en yakın arkadaşı Mehmet Kara ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmış, simit fırınında karşılaşınca kavga etmişlerdi. Hüseyin A, cebinden çıkardığı bıçakla, arkadaşı Mehmet Kara’yı yaralayarak, olay yerinden kaçmıştı. En yakın arkadaşını bıçaklayarak öldüren Hüseyin A.’nın öldürdüğü arkadaşı Mehmet Kara’nın annesine ’anne’ diye hitap ettiği öğrenilmişti. Gaziantep Cinayet Büro ekiplerinin fiziki takibi sonucu Kahramanmaraş’ta yakalanan şahıs, sağlık kontrolüne getirildi.
Katil zanlısı Hüseyin A.,” Pişmanım. Amacım öldürmek değildi. Kendimi savunmak istedim. Annesi annemdi. Aile gibiydik hepimiz” şeklinde konuştu Çatıdan kaçtı bodrumda yakalandı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri 1 ay boyunca firari olan ve Kahramanmaraş’ta kiraladığı evde kalan şahsı operasyonla yakaladı. Yer tespitinin ardından olay yerine giden ekipleri fark eden katil zanlısı, yan tarafta bulunan camı kırarak kaçmaya başladı.
Çatıdan kaçan Hüseyin A. polis ekipleri tarafından binanın bodrum katında yakalandı. Öte yandan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. (AKG-LO-Y)
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