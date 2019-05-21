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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
En acı kaza...Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

En acı kaza...Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

Olay yerinden görüntü

Jandarma Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri 

-itfaiyenin olay yerini temizlemesi yıkaması
-detaylar

( HATAY ) HATAY

- Hatay'da evinin bahçesine aracını park ederken fren yerine gaza basan sürücü, kızını ezdi. Minik kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Kırıkhan ilçesi Reşatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ailesiyle gezmeden dönen 06 TCU 93 plakalı araç sürücüsü İ.Ö., aracını evinin bahçesine park ederken fren yerine gaza basınca 7 yaşındaki kızı Melisa Ö.’yü ezdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Melisa'nın cansız bedeni Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası baba İ.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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