Emniyetten uyuşturucuya sıkı denetim - ŞIRNAK

- Narkotik polislerinin caddelerde dolaşması - Eğitimli köpek Bath'in çöp ve kuytu köşelerde uyuşturucu araması - Ekiplerin caddede yürümesi - Uyuşturucu denetiminden detaylar - Kale surlarından eğitimli köpekle yapılan arama çalışmaları - Polislerin şüpheli çuval ve yerleri incelemesi - Polislerin sur içindeki kuytu yerlerde yaptığı aramalar - Ekiplerin mezarlığa girişi - Mezarlıkta yapılan denetimler - Okul önlerinde yapılan denetimler - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis, eğitimli köpeklerle denetim yapıldıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis, eğitimli köpeklerle denetim gerçekleştirdi.Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silopi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de desteğiyle 120 kişilik polis ekibi, eğitimli köpeklerle uyuşturucu denetimi yaptı.İlçe genelinde yapılan denetimde, vatandaşların yaşamlarını daha iyi sürdürebilmeleri, zararlı unsurlardan korunmaları ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.Vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren ekipler, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri uyuşturucu satıcılarını 155 Polis ihbar hattına iletmesini istedi.Vatandaşlardan Ahmet Sezen, ekiplerin yaptığı uyuşturucu denetiminin çok iyi olduğunu belirterek, "Hepimizin geleceği gençlerimizdir. Gençleri bataklıktan kurtarmak insanlığın en önemli görevdir. Bu görev sadece polisin değil hepimizin görevidir. Onun için yapılan bu uygulama destek veriyor ve bu tür uygulamaların artarak devam etmesini istiyorum." dedi. Uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik uygulamalara sonuna kadar destek verdiğini aktaran Yaşar Mutlu da denetimleri yapan polis ekiplerine teşekkür etti.