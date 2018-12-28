Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Emniyetten uyuşturucuya sıkı denetim (2) - ŞIRNAK

Emniyetten uyuşturucuya sıkı denetim (2) - ŞIRNAK

- Narkotik polislerinin kontrol noktalarından detay görüntülerEmniyetten uyuşturucuya sıkı denetim - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis, eğitimli köpeklerle denetim yapıldıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis, eğitimli köpeklerle denetim gerçekleştirdi.Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silopi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de desteğiyle 120 kişilik polis ekibi, eğitimli köpeklerle uyuşturucu denetimi yaptı.İlçe genelinde yapılan denetimde, vatandaşların yaşamlarını daha iyi sürdürebilmeleri, zararlı unsurlardan korunmaları ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.Vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren ekipler, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri uyuşturucu satıcılarını 155 Polis ihbar hattına iletmesini istedi.Vatandaşlardan Ahmet Sezen, ekiplerin yaptığı uyuşturucu denetiminin çok iyi olduğunu belirterek, "Hepimizin geleceği gençlerimizdir. Gençleri bataklıktan kurtarmak insanlığın en önemli görevdir. Bu görev sadece polisin değil hepimizin görevidir. Onun için yapılan bu uygulama destek veriyor ve bu tür uygulamaların artarak devam etmesini istiyorum." dedi.
Uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik uygulamalara sonuna kadar destek verdiğini aktaran Yaşar Mutlu da denetimleri yapan polis ekiplerine teşekkür etti.

Eğitimli Köpek Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İhbar Hattı Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı