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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Emniyet ve jandarmadan 81 ilde eş zamanlı operasyon

Emniyet ve jandarmadan 81 ilde eş zamanlı operasyon

Uygulamadan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Uyuşturucu Madde Kurusıkı Tabanca Dolandırıcılık Servis Aracı Kaçak Sigara 


- Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “Genel Asayiş ve Servis Araçları Uygulaması”nda 34 bin 281 okul servisi ve 461 gemi-tekne denetlendi. Uygulama kapsamında 4 bin 644 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak 844 bin 308 TL idari para cezası uygulandı, aranan 727 şahıs ise yakalandı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından “Genel Asayiş ve Servis Araçları Uygulaması’’ gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, 22 bin 325 Emniyet, 27 bin 117 Jandarma ve 315 Sahil Güvenlik olmak üzere toplam 49 bin 757 personelin bulunduğu 12 bin 590 ekip ile yapılan uygulama neticesinde; 34 bin 281 okul servis aracı denetlendi. 361 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 104 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 188 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplamda 4 bin 644 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, 844 bin 308 TL idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 599 okul servis aracı ise trafikten men edildi. Ayrıca, 461 gemi/tekne denetlendi, 11’i hakkında işlem yapıldı. 16 bin 485 okul çevresi ile okul çevrelerinde bulunan 367 bin 14 şahıs kontrol edildi. 19 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 19 hırsızlık, bir cinsel suç, 44 yaralama, 6 dolandırıcılık, 7 tehdit, 3 mala zarar verme, 203 yoklama kaçağı-bakaya, 13 kayıp şahıs ve 412 diğer suçlardan olmak üzere toplam 727 aranan şahıs yakalandı. Umuma açık 25 bin 950 yer kontrol edildi ve kontrol edilen umuma açık yerlerden 141’i hakkında idari işlem yapıldı. Uygulama neticesinde; bir adet uzun namlulu silah, 6 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet av tüfeği, 177adet mermi/fişek, 5 adet kesici/delici alet ile 6 adet kurusıkı tabanca, bir gram eroin, 219 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu (bonzai), bin 551 paket kaçak sigara ile 9 bin 162 litre kaçak içki ele geçirildi.
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