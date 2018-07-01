Emniyet müdürü şüphelendi sürücüden skunk çıktı

-Uygulamadan görüntüler

-Yıldız'ın uygulamaya katılması

-Polislerin arama yapması

-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü

-Yıldız'ın açıklama yapması



( ADANA )- Adana'da düzenlenen "Huzur ve güven 9" uygulamasında Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın şüphelenip durdurduğu bir otomobilin sürücüsünden genetiği değiştirilmiş skunk ismi verilen esrar ele geçirildi ADANA



- Adana'da düzenlenen "Huzur ve güven 9" uygulamasında Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın şüphelenip durdurduğu bir otomobilin sürücüsünden genetiği değiştirilmiş skunk ismi verilen esrar ele geçirildi. Adana'da 25 noktada dün gece eş zamanlı 'Huzur ve Güven 9' uygulaması yapıldı. Yaklaşık 500 polisin katıldığı uygulamada polis şüphelendiği otomobili ve şahısları durdurarak arama yaptı. Bu uygulamaya Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

Yıldız, uygulama sırasında bir otomobilden şüphelenerek polisleri durdurulması talimatı verdi. Ekipler aracı durdurup arama yaptı. Ancak otomobilde yapılan aramada polis suç unsuruna rastlamadı Yıldız, ısrarla polislere şahsın üzerinde de detaylı arama yapılmasını istedi. Yapılan aramada sürücü Şükrü G.'nin (25) iç çamaşırında 22 gram genetiği değiştirilmiş esrar 'Skunk' ele geçirildi. Bunun üzerine otomobilde narkotik köpeği ilede arama yapıldı. Şükrü G. ise gözaltına alındı. Ekipler ayrıca, Mersin’in Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde 2 gün önce öz annesi Emel Zor'u (35) 11 yerinden bıçaklayarak öldüren, Mustafa Özcan'ı da (20) yakaladı. Emniyete götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından Silifke Jandarma ekiplerine teslim edildi. Mustafa Özcan'ın 2014 yılında ise annesinin erkek arkadaşını da öldürdüğü, yaşının küçük olması sebebiyle ceza almadığı ortaya çıktı. 15 bin 175 kişinin kontrol edildiği uygulamalarda 53 aranan şahıs alınırken 65 kişi ve 39 iş yerine 108 bin 580 lira idari para cezası kesildi. Kontrol edilen 7 bin 670 otomobilin ise, 39'u trafikten men edilip, 59 çalıntı araçta yakalandı. Ayrıca 96 araca 98 bin 450 lira ceza kesildi. Uygulamada 15 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği, 2 döner bıçağı, 7 bıçak ve çok sayıda mermi ile kartuş ele geçirildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için polisin 24 saat boyunca görevde olduğunu söyleyen Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, " Halkımızın canı ve emniyeti için, yeni bir huzur uygulaması yaptık. 2 bin 200 personelimizin görev aldığı uygulamalara aralıksız olarak devam edeceğiz" dedi.



