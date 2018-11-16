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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Emniyet Müdürü Aktaş’tan duyarlı davranış...Gideceği adresi bilmeyen yaşlı amcayı polis aracıyla gönderdi

Emniyet Müdürü Aktaş’tan duyarlı davranış...Gideceği adresi bilmeyen yaşlı amcayı polis aracıyla gönderdi

Yaşlı vatandaşın araca binmesi

( MUŞ ) MUŞ

Polis Aracı Polis 


- Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yürümekte güçlük çeken ve gideceği adresi bilmeyen yaşlı vatandaşı gideceği adrese kadar polis aracıyla gönderdi. Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, sokakta yürüdüğü sırada kendisine adres soran yaşlı bir vatandaşa duyarsız kalmayıp hem adresi tarif etti, hem de polis koruma aracının vatandaşa eşlik etmesini istedi. Yürümekte güçlük çeken ve adresi bilmeyen vatandaşı polis aracına bindiren Müdür Aktaş, polis ekibine vatandaşın gideceği adrese kadar eşlik etmesi talimatını verdi. Araca bindirilen yaşlı vatandaş, gideceği adrese polis aracıyla götürüldü.
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