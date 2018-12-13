Emniyet Müdür Yardımcısının ölümüne ilişkin Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

-Ali Karaslan aracı detay

-Cenaze aracı detay

-Cenazenin alınışı

-Cenazenin gidişi

-detaylar



( ANTALYA ) - Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal: - "İlk belirlemelere göre olayın intihar olduğunu düşünüyoruz" ANTALYA



- Antalya’da seyir terasında aracının içerisinde ölü olarak bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan’ın ölümüne ilişkin Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, "İlk belirlemelere göre olayın intihar olduğunu düşünüyoruz ama kesin bilgi için detaylı soruşturma devam etmektedir" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Varyant seyir terasında bugün saat 10.00 sıralarında otomobilde hareketsiz duran kişiyi fark edenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu belirledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eşini yaklaşık 4 yıl önce kanserden kaybeden ve 2 kızı bulunan Ali Karaaslan'ın, tabancasıyla kalbine ateş ederek intihar ettiği üzerinde duruluyor. "İntihar olduğunu düşünüyoruz" Olay sonrası bölgeye gelen Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre olayı intihar olarak değerlendirdiklerini söyledi.



Detaylı bir soruşturma başlatıldığını kaydeden İnal, "Bir Cumhuriyet Başsavcı vekilimiz, iki Cumhuriyet Savcımız tarafından soruşturma titizlikle devam etmektedir. İlk belirlemelere göre olayın intihar olduğunu düşünüyoruz ama yapılacak otopsi, olay yerinde ele geçirilen materyallerden üzerinde detaylı bir inceleme ilgili savcılarımız ve emniyet ve adli tıp kurumumuz tarafından yapılacaktır. Gece saatlerinde olduğunu düşünüyoruz. Sabah saatlerinde emniyet müdürlüğümüze ihbar gelmiş. Başımız sağ olsun cümleten" dedi.

Yapılan incelemenin ardından Karaaslan'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

