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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, vatandaşlarla sohbet etti - HAKKARİ

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, vatandaşlarla sohbet etti - HAKKARİ

- Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'nın kent merkezini gezmesi - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın esnafla sohbet etmesi - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın bebek arabasındaki bir bebeği sevmesi - Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın vatandaşlarla sohbet etmesiHAKKARİ - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Hakkari 'de Bulvar Caddesini gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Bebek Bebek Arabası 

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