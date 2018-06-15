Emniyet Genel Müdürü Gülveren ile gazi arasında duygulandıran sohbet

-- Gazilerle sohbet

-- Erhan Gülveren ile gazi arasında yaşanan diyalog

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( ANKARA ) ANKARA



- Ramazan Bayramı dolayısıyla gazileri ziyaret eden Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren ile Diyarbakır’da gazi olan Şakir Gülmez arasında yaşanan diyalog duygulandırdı. Gazi olmaktan şeref duyduğunu belirten Gülmez, şehit ailesine ziyarete gittiğinde yaşadığı bir anısını anlatarak, “Şehidimizin 65 yaşlarındaki annesi ‘Müsaade edin ben ve diğer oğlum gidelim askerlerimizin, polislerimizin yanında saf tutalım, savaşalım’ dedi.

Başka bir şey söylemiyor, isyan etmiyor” ifadelerini kullandı. Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bilkent’teki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Gazileri tek tek tedavi gördükleri odalarda ziyaret eden Gülveren, gazilerle sohbet etti, çikolata ikramında bulundu. Ziyaretten memnun olduklarını dile getiren gaziler, Gülveren’e ziyaretten ötürü teşekkürlerini iletti. Gülveren ile 2006’da Diyarbakır’da vatani görevini yaptığı esnada gazi olan er Şakir Gülmez arasında duygusal bir diyalog yaşandı. Gülmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleşen ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, “Bizim istediğimiz bu, sadece hatırlanmak. Kaybettiklerimizin karşılığı yok, tüm dünyayı verseniz geri gelmez ama tek isteğimiz devlet büyükleri tarafından hatırlanmak. Hatırlanmaktan başka hiçbir şey istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Gülveren ise fırsat buldukça şehit yakınları ve gazileri ziyaret ettiğini kaydetti.

Gülveren, “Çat kapı girerdim. Beklentileri sadece bir ‘merhaba’ demek, başka beklentileri yok. Hiç kimse de üzülmüyor. Şehit oluyor annesi üzülmüyor, yaralanıyor gazilerimiz üzülmüyor. Hepsi şeref duyuyor. Çünkü hepsi vatan için, memleket için bu fedakarlıklarda bulunuyorlar. Ben sırf özel günlerde gelinmesine de karşıyım. Bizim her zaman bu eksikliğimizi gidermemiz lazım” diye konuştu.

“Yarın da olsa aynısını veririz” Gazi Gülmez, “Bu kutsal topraklar için biz bir bedel ödedik, Allah da şan ve şöhretle bu bedeli taşımayı nasip etsin bizlere. Yarın da olsa aynısını veririz” ifadelerini kullanırken, Gülveren, başka ülkelerin vatandaşlarının şehitlik ve gazilik mertebesini tam anlamadıklarını, bu tür durumlarda feryat ettiğini belirterek, Türk milletinin “Bir oğlum daha var onu da göndereyim şehit olsun” dediğini, gazilerin ise “helali hoş olsun” ifadesini kullandığı kaydetti.

“Ben ve diğer oğlum gidelim askerlerimizin, polislerimizin yanında saf tutalım” 5 aydır rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğünü dile getiren Gülmez, Afrin operasyonunun ikinci haftasında bölgeye ziyarete gittiklerini dile getirdi. Daha sonra Hatay’ın ilçesi Kırıkhan’daki bir köye şehit evine ziyarete gittiklerini söyleyen Gülmez, burada yaşadığı bir anısını anlatarak şunları kaydetti: “Afrin olaylarındaki ilk şehit. Karakolda elektrik gidiyor, bu çocuk da elektrikçi. Oraya elektriği yapmaya gidince oraya roket atıyorlar ve orada şehit oluyor. Şehidimizin 65 yaşlarındaki annesi, ‘müsaade edin ben ve diğer oğlum gidelim askerlerimizin, polislerimizin yanında saf tutalım, savaşalım’ dedi.

Başka bir şey söylemiyor, isyan etmiyor.” Gülveren ise “Ben Türk vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Türk devleti her zaman güçlü, bunu da herkes gördü. Alfabenin 29 harfi tamamı, terör örgütleri bir araya geldi ve hiçbir şey yapamadı. Bundan sonra da bize hiçbir şey olmaz. PKK’sı, DHKP-C’si, MLKP’si hepsi bir araya geldi. Hayatta bir araya gelmeyecekler bir araya geldi yine de bir şey olmadı” dedi.

Gülveren, buradaki ziyaretlerin tamamlanmasının ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçti. Gülveren, İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadı önünde çevik kuvvet otobüsü ve TOMA aracına yapılan bombalı saldırı sonucu yaralanan polis memuru Muammer Ateş’i ziyaret etti. (AS-BC -

