Emniyet 1 günde 66 kaçak göçmen yakaladı



- Tekirdağ’da Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 kaçak göçmen yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerle ilgili etkin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünün Hayrabolu ilçesinde araçlarla yabancı uyruklu şahısların geçeceği bilgisini vermesi üzerine 4 ekip söz konusu güzergahlarda tedbir alarak beklemeye başladı.

Öncü kıskıvrak yakalandı İlk etapta öncü olarak gelen 34 BOP 414 plakalı aracın durdurulması üzerine 1'i kaçak göçmen olmak üzere toplamda 12 suç kaydı bulunan V.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bir süre sonra kimliği tespit edilemeyen şoförünün terk etmiş olduğu 34 ZZ 5691 plaka sayılı araç içinde 25 Pakistan uyruklu şahıs yakalanarak konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis bir aracın daha peşine düştü İl merkezi Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında yapılan uygulama sırasında ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 34 EE 1096 plakalı kapalı kasa minibüs ara yola sapması üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Bir süre sonra bulunan aracın içinde yapılan aramada 33 erkek 6 kadın 2 çocuk toplam 41 yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Aracın sürücüsü ise bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HLD-

