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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Emine Erdoğan, G-20'de resmi eş programına katıldı - BUENOS AIRES

Emine Erdoğan, G-20'de resmi eş programına katıldı - BUENOS AIRES

- Lider eşlerinin buluşmasından detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G - 20 Liderler Zirvesi kapsamında resmi eş programına iştirak ettiBUENOS AIRES (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G - 20 Liderler Zirvesi kapsamında resmi eş programına katıldı.
Emine Erdoğan, Arjantin 'de yapılan G - 20 Liderler Zirvesi dolayısıyla eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor.Bu kapsamda Emine Erdoğan, G - 20 Liderler Zirvesi'ndeki resmi eş programına katıldı.
Arjantin First Lady'si Juliana Awada ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Kanada, ABD, Güney Kore, Fransa, Endonezya, Japonya, Singapur, Çin, Meksika devlet başkanlarının ve bazı uluslararası kurumların başkan eşleri de hazır bulundu. Arjantin Kadın Birliği'nin kurucusu yazar Victoria Ocampo'nun müze evinde gerçekleşen buluşmada lider eşleri samimi sohbetler yaptı.Emine Erdoğan, diğer lider eşleriyle aile fotoğrafında yer aldı.

Uluslararası 

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