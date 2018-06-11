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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Emine Erdoğan'dan kadınlar onuruna iftar

Emine Erdoğan'dan kadınlar onuruna iftar

Fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

İftar Yemeği İsaf 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, akademisyenler, sanatçılar ve iş kadınları onuruna İstanbul’da iftar yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde verdiği iftar yemeğinde kadın akademisyenler, sanatçılar ve iş kadınları bir araya geldi. Aralarında sanatçılar Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan, iş kadınları Leyla Alaton, Semahat Sevim Arsel, Arzuhan Doğan Yalçındağ, avukat Kezban Hatemi, program sunucusu Müge Anlı'nın da yer aldığı iftar yemeğinde Emine Erdoğan misafirleriyle tek tek tokalaşarak ilgilendi.
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