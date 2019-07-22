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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Emin Evim Şirketler Grubu'ndan Kırşehir’e 40 milyon liralık yatırım

Emin Evim Şirketler Grubu'ndan Kırşehir’e 40 milyon liralık yatırım

lansman programı

Elektrik Üretimi Yatırımcı Lansman Milletvekili Hayvancılık 

-milletvekili Mustafa Kendirli konuşması
-Emin Evim Grup Yönetim Kurulu Başkanı açıklama

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Eminevim Şirketler Grubu, Biyogaz Enerji ve Üretim San. Tic. A.Ş. ile birlikte Kırşehir’de 40 milyon liraya biyogaz santrali kuracak. Körpınar mevkiinde 19 bin metrekarelik alanda kurulacak tesis, Ocak 2020 tarihinde işletmeye geçecek. Projenin bir otelde yapılan tanıtım lansmanına AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin ile STK temsilcileri katıldı.
Emin Evim Şirketler Grubu'nun tanıtım videosunun ardından konuşan Emin Enerji Genel Müdürü Ünal Bozalp, bölgeye ilk etapta 40 milyon liralık yatırım yapılacağını, daha sonra kapasite artırımı ile gübre tesisi ve seracılık gibi ek tesisler yapılarak toplamda yatırım bedelinin 80 milyon lira olacağını söyledi.

"Şehre gelen yatırımcının önünün açılması sağlanıyor" Milletvekili Mustafa Kendirli ise, Kırşehir’e gelen yatırımcının önünün açılması noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Yatırımcının önünü açma ve onların işlerini kolaylaştırma noktasında adım adım bütün alanları takip ediyoruz. İnşaat başladı, en kısa sürede 2020 Ocak ayında şehrimize yatırımı hep birlikte kazandırmış olacağız. Tesis, hayvancılığın entegrasyonu noktasında çok önemli olacak“ dedi.
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ise Kırşehir’de enerji konusunda bir yatırım alanı seçtiklerini belirterek şunları söyledi: “İnşallah Kırşehirli hemşehrilerimize faydalı olacağız. Şehir, hayvancılıkta çok ileri noktada, daha fazla gelişmesini el birliği ile yapacağız. Emin Evim olarak inşaat, enerji, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda çalışmalarımız var. Daha geniş yatırımlar için iş birliği yapacağız. Kırşehir’in ihtiyacı olan yatırımları hep birlikte yapacağız. Birçok ilde uyguladığımız yatırımı Kırşehir’de de uygulama imkanı bulacağız.” Yapılacak yatırımla birlikte yenilebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik üretimi yapılacak. Mevcut tesis üretime geçtiğinde ise yılda 24 milyon kilowatsaat elektrik üretimi yapılması planlanıyor.
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