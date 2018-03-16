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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Emekli Özel Harekatçılar ve şehit ailelerinin Afrin'e destek ziyareti - GAZİANTEP

Emekli Özel Harekatçılar ve şehit ailelerinin Afrin'e destek ziyareti - GAZİANTEP

- Zeytin Dalı Harekatı'na destek - İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi girişi - Merkeze giriş çıkış yapan araçlar ve güvenlik güçleri - Emekli Özel Harekatçılar ve şehit ailelerinin Merkezden ayrılmaları - Otobüsten inen Emekli Özel Harekatçılar ve şehit aileleriyle röportaj - DetaylarAfrin'e destek ziyareti - Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği üyeleri ve şehit aileleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Gaziantep 'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’i ziyaret ettiGAZİANTEP (AA) - Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği üyeleri ve şehit aileleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Gaziantep 'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’ni ziyaret etti.Dernek üyeleri ve şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na destek için İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’ne geldi.Seyahat ettikleri otobüsün üzerine şehitlerin fotoğraflarını asan dernek üyeleri ve şehit aileleri, Kilis’te gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Polis Özel Harekatı ile Jandarma Özel Harekatı personelleri ve güvenlik korucularının konuşlandığı İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi’nde 7 kurban keserek dua etti.İhtiyaç duyulduğu takdirde emekli özel harekatçılar olarak göreve hazır olduklarını belirten emekli özel harekat polisi Hüseyin Ünlü, güvenlik güçlerine destek olmak üzere özel harekatçılar ve şehit aileleri ve gazilerden oluşan 153 kişilik grupla ziyarete geldiklerini söyledi.

2012 yılında Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Şeker'in kız kardeşi Hatice Şeker de gazetecilere yaptığı açıklamada, askere ve polise destek ve moral vermek için geldiklerini söyledi.

2000 yılında Şırnak’ta görev yaparken yaralanarak gazi olan polis memuru Yavuz Aksu da vatanın birliği ve bütünlüğü için mücadele veren güvenlik güçlerine moral desteğinde bulunmak için geldiklerini ifade etti.
İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’ne yurdun her yerinden ziyaretler devam ederken dernek üyeleri, şehit aileleri ve gaziler daha sonra Hatay'a geçti.

Güvenlik Güçleri Askeri Helikopter Özel Harekatçı Şehit Aileleri Harekat Polisi 

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