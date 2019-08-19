Emekli oto dönüşüm ustası mesleğinden kopamayınca evinin bahçesini galeriye çevirdi

--araçlardan detay

--Selami Günaydın’ın araçları silmesi

--motorlarına bakması

--röp

--genel ve detay



( ELAZIĞ )- Bir evde 50 araç, gören şaşırıyor- Elazığ’da emekli olup mesleğinden kopamayan ve bir kişi yazlık evinin bahçesini aralarında 1970 model otomobillerinde bulunduğu araçlarla doldurdu ELAZIĞ



- Elazığ’da 40 yıl oto dönüşüm işi yapıp emekli olan Selami Günaydın, 14 yaşında başladığı mesleğinden kopamayınca hobi olarak aralarında 1970 model koleksiyonluk otomobillerinde olduğu 50 aracı evinin bahçesine yerleştirdi. 40 yıldır oto dönüşüm işi yapan 2 çocuk babası Selami Günaydın (54), emekli olduktan sonra işinden kopamadı. Bunun üzerine Günaydın, birçok model bulunan 50 eski aracı Baskil yolu üzerinde bulunan yazlık evinin bahçesine getirdi. Birçoğu çalışır halde olan araçları gözü gibi bakan Günaydın, onları temizleyip elden geçirerek eski günlerini yad ediyor. Günaydın, araçları için gününün büyük bir bölümünü evin bahçesinde geçiriyor. İçinde 1970 yılların gözdesi ’Anadol’lardan da olan koleksiyonluk araçların olduğu bahçeyi görenler ise ilk başta hurdalık zannediyor. "Herkesin bir hobisi var, benimki de bu" Yazlık evinde bahçe ve araçlarla uğraşan Selami Günaydın, “Burada ki araçların eksikleri olduğu zaman, eksiklerini sağlam olanlardan alıyorum. Zaten birçoğu çalışır ve yürür durumda. Severek yapıyorum herkesin bir hobisi var benimde budur. Ben işimi ve mesleğimi sevmemiş olsam zaten buna girmem. Emekli olmuşum mesleğimi sevdiğim için yapıyorum, zevk alıyorum. Yol cadde üzeri olduğu için kimisi gelip ’hurdacı mısın, bana parça ver’ kimisi de gelip ’sen ne iş yapıyorsun’ diyor. Bu beni biraz sıkıyor ama diğer taraftan hoşuma gidiyor çünkü işim bu” dedi.

Gün boyu araçlarla uğraştığını aktaran Günaydın, “ Ben burada kendi kendime tulumumu giyinip arabanın dibine yatıyorum. Kendi kendime burada boya yapmaya çalışıyorum. Birden bire kopamıyorum bunlar zaten çalışır vaziyette altta yerim var nasip olursa bunları hizaya alacağım bunları yılda bir cilaları, motor bakımlarını yapacağım. Çekicim de var zaten burada bindirip götürüp sanayide burada yapılmayan bakımlarını yaptırıp tekrar buraya getireceğim. 2 tane oğlum var onlar geri dönüşüm işine bakıyorlar. Ben kendimi emekli ettim. Benim işimi ağaç, çiçek gibi şeylere dönüştürdüm. Hobi mi dersin, mesleğini seviyor mu dersin, 14 yaşından beri bu işi yaptığım için kopamıyor mu dersin, hoşuma gidiyor yani"diye konuştu.



