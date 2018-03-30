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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Emekli öğretmenin maket yapım merakı - SAMSUN

Emekli öğretmenin maket yapım merakı - SAMSUN

- Genel görüntü - Maket gemi yaparken detay - Rıza Oflu ile röportajEmekli öğretmenin maket yapım merakıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki emekli tarih öğretmeni Rıza Oflu, zamanını gemi maketleri yaparak değerlendiriyor.Oflu, AA muhabirine, 34 yıl büyük mutlulukla yaptığı öğretmenlik mesleğinden 2014 yılında emekli olduğunu söyledi.

Emekliliğinin ardından kurduğu atölyede ağaç parçalarına şekil vermeye başladığını belirten Oflu, önce uçak, şimdi de gemi maketleri yaptığını anlattı.Ağaç işlerine çocukluk yıllarından bu yana merakı bulunduğunu dile getiren Oflu, kendisini zamanla geliştirdiğini, ağaç parçalarına şekil vererek zevkle hobisini sürdürdüğünü kaydetti.
Çocukların oyuncaklarını yaptığı bir nesilde yaşadığına işaret eden Oflu, "Model gemi yapımı için ağaç bulmakta zorluk çekiyoruz. Bulsak da pahalı oluyor ama yine de yaptığımız işten zevk alıyoruz. Dut, elma, erik, ceviz, kiraz ve armut ağaçları boya gerektirmediğinden işimiz daha kolay oluyor." dedi.
Bugünlerde İzmir kayığı, Sürmene takası, hakem motoru, Bodrum guletinin maketlerini yaptığını aktaran Oflu, "2015 yılında Eskişehir'de Ahşap Eserler Müzesi kuruldu. Ankara Beypazarı'nda Ahşap Oyuncak Müzesi var. İnegöl Mobilya Ağaç Sanayisi Müzesi bulunuyor ama ilçemizde müzecilik faaliyetleri daha çok yeni. Umarım en kısa zamanda ilçemizde de bir müze oluşturulur." ifadelerini kullandı.Oflu, maket yapımının uzun zaman alabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bu zaman dilimi modelin planına göre değişiklik gösterebiliyor. El sanatımızı konuşturarak yaptığımız işler bazen 3 ay alabiliyor. Ülkemizde bulamadığımız parçaları dışarıdan sipariş ettiğimizde bize pahalıya mal oluyor. Zor da olsa komşularımızın, arkadaşlarımızın bahçesindeki yaşlı meyve ağaçlarından, kereste satıcılarından temin etmeye çalışıyorum. Çünkü her parçayı kullanamıyorsun. Her halükarda bu işi sürdürmeye çalışıyorum."

Gulet Bild Muhabir Öğretmen Öğretmenlik 

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