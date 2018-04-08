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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Emekli öğretmeni FETÖ yalanıyla dolandırılmaktan kızı kurtardı - ADANA

Emekli öğretmeni FETÖ yalanıyla dolandırılmaktan kızı kurtardı - ADANA

- Dolandırılmak istenen kadından genel detay görüntü - Dolandırılmak istenen kadın ile röportajEmekli öğretmeni FETÖ yalanıyla dolandırılmaktan kızı kurtardı - Adana 'da telefon dolandırıcılarının, kimliğinin FETÖ/PDY'ye ait evde bulunduğu yalanıyla kandırmaya çalıştığı emekli öğretmen, kızının durumu fark etmesiyle dolandırılmaktan kurtulduADANA (AA) - Adana 'da emekli öğretmen, dolandırılmaktan kızı sayesinde kurtuldu.Alınan bilgiye göre, emekli öğretmen Selma Parlak Gümüş’ü telefonla arayan dolandırıcılar, kaybolan kimliğinin terör örgütü FETÖ/PDY’nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde bulunduğunu söyledi.

Zanlıların, emekli öğretmeni kandırarak banka hesabındaki paranın miktarını öğrenmeye çalıştıkları sırada durumu fark eden Gümüş’ün kızı, telefon görüşmesine müdahalede bulundu.Bunun üzerine şüpheliler, hakaret ederek telefonu kapattı.Polise ihbarda bulunan Gümüş, ​bankaya giderek hesabındaki parayı kontrol etti.

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