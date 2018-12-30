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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Emekli öğretmen otomobilinde yanmış halde bulundu - MANİSA

Emekli öğretmen otomobilinde yanmış halde bulundu - MANİSA

- Olay yerinden görüntüler - Olay yeri inceleme ekibi ve Kula Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemeden görüntüler - Mehmet Berber'in cenazesinin kaldırılması - Yanan arabanın olay yerinden kaldırılmasıEmekli öğretmen otomobilinde yanmış halde bulunduMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde yanmış vaziyette bulundu.Alınan bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi girişindeki cüruf ocağında park halinde Mehmet Berber'e (54) ait 35 UFJ 84 plakalı otomobili gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, Berber'in yanarak öldüğünü belirledi.Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Berber'in cenazesi Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Çarıkballı İlkokulu Müdür Yardımcısı görevinden eylül ayında emekliliğe ayrılan ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Berber'in ölüm nedeninin belirlenmesi için jandarma çalışma başlattı.

A Haber Jandarma Cenaze Bild Öğretmen 

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