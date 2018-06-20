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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Emekli Edebiyat Öğretmeni Adak'ın eğitim aşkı...Bölümünü birincilikle bitirdi, yüksek lisans eğitimine devam ediyor

Emekli Edebiyat Öğretmeni Adak'ın eğitim aşkı...Bölümünü birincilikle bitirdi, yüksek lisans eğitimine devam ediyor

Yıldız Adak'ın diploması ve öğrenci arkadaşlarıyla görüntüler

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-Yıldız Adak'ın sıra arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekiminden görüntüler Yıldız Adak, Yasemin Özkan, Engin Gür ve Yıldız Adak'ın öğrenci arkadaşlarıyla röportaj

( ÇANAKKALE -HD) ÇANAKKALE

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) mezun olan emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yıldız Adak'ın (53) eğitim aşkı devam ediyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) mezun olan emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yıldız Adak'ın (53) eğitim aşkı devam ediyor. Lapseki Meslek Yüksek Okulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümünü birincilikle tamamlayarak, ikinci üniversite diplomasını alan Adak ayrıca İstanbul Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini sürdürüyor. Emekli öğretmen Adak, "Aktif bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniydim. Emekli olduktan sonra boşluğa düşeceğimi düşündüm. İkinci bir üniversite okumaya karar verdim. Annemden öğrendiğim doğal ilaçlardan dolayı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümünü tercih ettim. Okula başladıktan sonra doğal parfüm yapımına merak saldım. Gençlerle beraber okumaktan çok keyif alıyorum. Onların antenleri her zaman açık. Çok şey biliyorlar ve onlardan çok şeyler öğreniyorum. Kendime ve insanlara faydalı olabilmek için bu bölümü tercih ettim. Ayrıca kendi branşımı okul birincisi olarak tamamlamak bana ayrı bir gurur verdi" dedi.
Marmara Üniversitesi Diş Hekimi Fakültesi Prof. Dr. Yasemin Özkan lise yıllarındaki sıra arkadaşı olan Yıldız Adak'ın diploma merasimine gelerek kendisine destek oldu. Arkadaşıyla gurur duyduğunun altını çizen Prof. Dr. Özkan, "Çok heyecanlıyım ve bugün kendisi için İstanbul'dan geldim. Ayrıca kendisi İstanbul Üniversitesinde yüksek lisans yapıyor. Bugün ikinci üniversite diplomasını aldı ve heyecanını gözlerinden okuyorum. Bana da kendi adına bir parfüm yapacak söz verdi. Bütün gençlere örnek olması açısından arkadaşımı bir kez daha tebrik ediyorum. Kendisi 3.90 gibi bir not ortalamasıyla bölüm birincisi oldu. Seneye de İstanbul Üniversitesinde yüksek lisans diplomasını alacak" diye konuştu.
Aralarında 37 yaş fark olan emekli öğretmen Yıldız Adak'ın sıra arkadaşları yaptıkları açıklamada, "Kendisini tanımaktan çok memnun olduk. Her zaman aramızdaydı ve arkadaş gibiydik. Bize hem annelik hem de babalık yaptı" diyerek duygularını paylaştılar. Okul Müdürü Dr. Engin Gür tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ederek mezun olan öğrencisi Yıldız Adak'ın hem bölüm birincisi olması hem de öğrencilere destek olması dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi.
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