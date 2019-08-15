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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Emekli astsubay okulları gezerek minik öğrencilere ebru ve hat sanatını öğretiyor

Emekli astsubay okulları gezerek minik öğrencilere ebru ve hat sanatını öğretiyor

-Hat sanatı dersinden detay

Gençlik Merkezi Ebru Sanatı Öğrenciler Askeri Birlik Öğretmenlik 

--Ebru sanatı dersinden detay
--Çocuklardan genel detaylar
--Ebru ve Hat Sanatçısı Ömer Faruk Barış açıklama.
--Özerler Kuran Kursu Öğreticisi Esra Tellier açıklama.

( AFYON KARAHİSAR)- Kışın okulları, yazın ise Kur'an kurslarını gezerek unutulmaya yüz tutmuş ebru ve hat sanatını gençlere öğretiyor- Ebru ve Hat Sanatçısı Ömer Faruk Barış;- "Çocuklara bu sanatı tanıtıp sevdiriyorum” AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da yaşayan emekli astsubay Ömer Faruk Barış, kış aylarında okulları, yaz aylarında ise Kur'an kurslarını gezerek gönüllü olarak unutulmaya yüz tutmuş ebru ve hat sanatını gençlere öğretiyor. Ebru ve Hat Sanatçısı Ömer Faruk Barış, yaz kış demiyor, okulları, gençlik merkezilerini, askeri birlikleri ve Kur'an Kurslarını gezerek unutulmaya yüz tutmuş Türk İslam sanatı olan ebru ve hat sanatını yeni nesil gençlere öğretiyor. Barış, genç yaşlarından itibaren hat ve ebru sanatıyla ilgilenmeye başladı.
Astsubaylık görevinden emekli olduktan sonra ebru ve hat sanatını öğretmek için kolları sıvadı. Gençlik Merkezi’nde hat ve ebru sanatı öğreticiliğine başlayan Barış, kış aylarında okullarda yaz aylarında ise Kur'an kurslarında hat ve ebru sanatını gençlere sevdirmeye çalışıyor. Sanatçı Ömer Faruk Barış, son olarak Afyonkarahisar Özerler Cami Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Gün boyu minik öğrencilere sanatını öğreten Barış, tek istediğinin bu sanatlarının yaşatılması olduğunu söyledi.

BU SANATI TANITIP, SEVDİRMEYE ÇALIŞIYORUM Ebru ve Hat Sanatçısı Ömer Faruk Barış, yaptığı açıklamada, ebru ve hat sanatını tanıtıp sevdirdiğini söyledi.

Barış şöyle devam etti: “Geleneksel Türk İslam sanatlarını tanıyorum. Afyonkarahisar Şuhut doğumluyum, emekli astsubayım. Öğretmenlik okulunu bitirdiğim için ve bu mesleği çok sevdiğim için emekli olduktan sonra öğretmenlik mesleğini ebru ve hat sanatıyla icra etmeye çalışıyorum. Gençlik Merkezleri’nde, ilkokullarda, askeri birliklerde, huzur evlerinde ebru ve hat sanatını tanıtıp, sevdiriyorum. Ebru sanatı uzun soluklu bir sanattır. Yaptığımız çalışmalar bir anda çıksa da ben 6 ay önceden boyaları hazırlıyorum. Genel olarak çiçek desenleri ve modern çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız sanatın geleneksel olması bizim için ayrı bir değerdir. Hat sanatında ise kamıştan faydalanarak Allah’ımızın ve Peygamberimiz Muhammet Mustafa’nın adını anıp yazıyoruz. Çocuklara bu sanatı hem tanıtıyorum hem de sevdiriyorum.” VERİMLİ BİR DÖNEM GEÇİRDİK Özerler Kur'an Kursu Öğreticisi Esra Tellier ise, güzel ve verimli bir yaz dönemi geçirdiklerini söyledi.

Kur-an Kursu öğrencilerinin eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade eden Tellier, “Yaz ve kış döneminde kurslarımız devam ediyor. Yaz dönemi okulların bitmesiyle birlikte yaz kursları başlıyor. Çok güzel, çok verimli kurs dönemi geçirdik. Kur'an kurslarımızın son haftası Kur'an-ı Kerim eğitimlerimizin yanı sıra Ömer hocamızın gönüllü gelmesiyle bugün çocuklarımız hem ebru hem de hat sanatıyla ilgili bilgiler öğrenmiş oldular. Aynı zamanda eğlenip güzel vakit geçirdiler” dedi.
Öte yandan ebru ve hat sanatını öğrenen öğrenciler de güzel ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade ederek sanatçı Ömer Faruk Barış’a teşekkür etti. (MT-Y)
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