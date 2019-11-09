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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ellerini bırakarak kullandığı bisiklette ceza yedi

Ellerini bırakarak kullandığı bisiklette ceza yedi

Yasin Acar ile röp.

Jandarma Trafik Denetimi Bisiklet Trafik Cezası Direksiyon 

-Yasin Acar’a kesilen ceza makbuzundan görüntü
-Yasin Acar’ın bisiklet kullanması
-Yasin Acar’ın elleri ile sıkı sıkı bisikletin direksiyonunu tutması
-Genel ve detay

( DÜZCE )- Ehliyetsiz ilk trafik cezasını bisikletiyle yedi DÜZCE

- Düzce’de ellerini bırakarak giden 21 yaşındaki bisiklet sürücüsü trafik cezası yedi. Bisiklet kullanırken soğuk olduğu için ellerini cebine sokan bu sırada trafik denetimine takılan bisiklet sürücüsü ceza yemekten kurtulamadı. Ceza yiyen bisiklet sürücüsü bisiklet kullananları uyararak ellerini bırakmamalarını istedi. Düzce’nin İstilli Köyü’nde yaşayan 22 yaşındaki Yasin Acar, çalıştığı iş yerinden gece mesaisinden çıkıp evine bisikletle giderken trafik uygulaması yapan Jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Soğuk olduğu için ellerini cebine sokan ve bu şekilde uygulama yapan jandarma ekiplerinin durdurduğu Yasin Acar, ellerini bıraktığı gerekçesi ile 235 TL ceza yedi. Yediği ceza ile ilgili konuşan Yasin Acar, bisiklet kullanıcılarına uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Yasin Acar; “Gece işten çıktım evime giderken jandarma asayiş uygulamasına denk geldim. Soğuk olduğu için ellerimi cebime sokmuştum. Beni o şekilde görünce jandarma ekipleri durdurdular. Bana bisikletin araç olduğunu ve ellerimi bırakarak gidemeyeceğimi söylediler. Sonrasında da bana ders olsun diye trafik cezası kestiler. Buradan bisiklet kullanan herkese tavsiye ediyorum. Bisiklet kullanırken ellerini bırakmasınlar. Sonra ceza yemesinler” dedi.

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