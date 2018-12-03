Elleri ve bacakları engel olmadı, 4 üniversite bitirdi, memur oldu

-Kütüphane'den detaylar

-Öğrencilerle sohbet detaylar

-Birgül Aran ile röp

-Okul Müdürü ile röp

-Öğrenci ile röp

-Genel ve detay



( BİNGÖL )- Takılan protezle yürüyen ve görev yaptığı kütüphanede öğrencilerle yakından ilgilenen 34 yaşındaki Birgül Aran'ın şuana kadar yaklaşık 7 bin kitap okuduğu öğrenildi BİNGÖL



- Bingöl’de doğuştan elleri ve bacakları dirsekten itibaren olmayan 34 yaşındaki Birgül Aran, azmiyle tüm engelleri aştı. Şuana kadar 7 bine yakın kitap okuyan ve üniversitede 4 farklı bölümü tamamlayan Aran, memur olduğu kütüphanede öğrencilere hizmet veriyor. Bingöl’de doğuştan elleri ve bacakları dirsekten itibaren olmayan ve takılan protezle yürüyen Birgül Aran, azmiyle eğitim alanında birçok başarıya imza attı. Şuana kadar 7 bine yakın kitap okuduğu öğrenilen Aran, Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, İlahiyat ve Avrupa İslam Üniversitesinde İslami Bilimler bölümlerini bitirdi. Ardından sınava girerek kazanan Aran, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur oldu. Memur olarak TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu’ndaki kütüphanede göreve başlayan Aran, öğrencilere kitap okumayı kısa sürede sevdirmeyi başardı. Engellerinin aşmak için mücadele verdiğini belirten 34 yaşındaki Aran, “Doğuştan engelliyim iki elim dirsekten iki ayağımda dizden yok. Lise ve ortaokulda çok başarılı bir öğrenciydim ve 4 üniversite okudum. Engelli olmamdan dolayı mimari yapılar, fiziksel engeller bana çok zorluk çıkardı ama bu rağmen engeli aşmak için mücadele ettim"dedi.

Üniversite okuduğu bölümlerin sosyoloji, sosyal hizmetler, ilahiyat ve İslami Bilimler olduğunu aktaran Aran, 4 ay önce memur olarak göreve başladığını kaydetti.

7 bine yakın kitap okudu Şimdiye kadar 7 bine yakın kitap okuduğunu ve çok sevdiği kütüphane çalıştığını anımsatan Aran, “Engelimin, hayata, başarıya, mücadeleye, insanlığa engel olmadığını kanıtlamak istedim. Bedenin kişiye engel olmadığını sadece görünüşte bir eksiklik olduğunu biliyorum. Başarmak için beyin, vicdan ve sorumluluk lazım. Bende bunları yerine getirebilmek için hayatla, kendimle, çevremle ve engellerle mücadele ediyorum.Kütüphaneye memur olarak atandım, öğrencileri çok seviyorum. Okuduğum kitapları öğrencilere tavsiye ediyorum ve onların seviyesini öneriyorum. Bugüne kadar 7 bine yakın kitap okudum ve halen okumaya devam ediyorum. Kitabın bana güç verdiğini beni ayakta tuttuğuna inanıyorum. Aslında kitap, sırtını akla dayandır diyor” diye konuştu.

Yaklaşık 4 aydır Birgül Aran'la birlikte çalıştıklarını dile getiren Okul Müdürü Murat Pesen ise, “Gayreti, çabası, kendini yetiştirmedeki öz verisi ile bütün herkese örnek olacak bir hayat yaşıyor. Özellikle kütüphanede görevli olduğu süre zarfında çocuklara yardımcı olması, destek olması aslında engelin bazen mazeret olduğunu gösteriyor. İnsan isterse her engeli aşar bize buna gösteriyor” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Elif Sena Özateş, Bürgül ablasını çok sevdiğini söyleyerek, “Eskiden kütüphaneyi sevmiyordum ama artık seviyorum. Çünkü burada Birgül ablamız bizlere yardımcı oluyor. Benim kitap almama yardım ediyor fikirler veriyor. Çok iyi biri. Elleri yok ama bize çok yardımcı oluyor. Biliyorum oda üzülüyor ama bizler onu çok seviyoruz”diyerek düşüncelerini aktardı.

