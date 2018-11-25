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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Eller horona kalktı - DÜZCE

Eller horona kalktı - DÜZCE

- Kadın ve erkeklerin beraber horon oynaması - Detaylar Düzce 'de eller horona kalktı - Kentte, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çok sayıda kışı, "Eller kadına değil, horona kalksın" sloganıyla horon teptiDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Eller kadına değil, horona kalksın" sloganıyla etkinlik düzenlendi.
Akçakoca Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yöresel kıyafet giymiş kadınlar ve vatandaşlar Merkez Camisi karşısında toplandı.Burada tulum eşliğinde horon tepen kadınlar ve erkekler, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı.Etkinlikte konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, kadınların öncelikle anne olduğunu ve dünyadaki her şeyden daha fazla saygıyı hak ettiğini söyledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Yemenici, "Bugün burada 'Eller kadına değil, horona kalsın.' diyerek kadına şiddeti kınıyoruz. Kadına şiddetin rakamları konusunda üzücü haberleri izliyoruz ve kınıyoruz." diye konuştu.
Yemenici, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için ülke olarak mücadele edildiğini vurgulayarak, bütün kadınların baş tacı olduğu belirtti.
Etkinliğe katılan Gülten Özdeş ise "Keşke böyle bir gün olmasaydı, biz de böyle etkinlikleri yapmamış olsaydık. Maalesef ülkemizde böyle bir gerçek var. Kadına şiddete hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.

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