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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Elindeki silahı gösterirken arkadaşını boynundan vurdu

Elindeki silahı gösterirken arkadaşını boynundan vurdu

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Polis Bild Çay Ocağı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri görüntüleri

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da bir şahısın elindeki silahı arkadaşına gösterirken ateş alması sonucu arkadaşını boynundan vurdu. Olay, Sarraflar Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre çay ocağında oturan R.N.’nin elindeki silah arkadaşına göstermek isterken ateş aldı. O sırada karşısında bulunan H.G boynundan yaralandı. Silah sesleri çevredeki vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Olay vatandaşlarca polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Yaralanan H.G.sağlık ekiplerince Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu öne süren R.N. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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