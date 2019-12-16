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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Elektrikli sobadan çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Elektrikli sobadan çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Yanan binadan detay

Köpek Nadan Şili Yangına Müdahale Trol 

-Yangının olduğu yerden görüntü
-Ev sahiplerinden görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Evleri yanan aile kucaklarında köpekleri ile söndürme çalışmalarını izledi İSTANBUL

- Şişli’de bir evde elektrikli sobadan yangın çıktı. Yangın nedeniyle 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi. Evleri yanarak kül olan aile kucaklarında köpekleri ile söndürme çalışmalarını izledi. Yangın, saat 21.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi Koranti Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan elektrikli sobadan yangın çıktı. Evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada evde bulunan 5 kişi de kendini dışarı attı. Evden patlama sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri de panik içinde sokağa çıktı. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan 5 kişilik aile, kucaklarında köpekleri ile söndürme çalışmalarını izledi.
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