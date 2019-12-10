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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Elektrikli soba yangına neden oldu

Elektrikli soba yangına neden oldu

Olay yerinden görüntü

Bild Yangına Müdahale Trol 

-Polis görüntüsü
-İtfaiye görüntüsü
-İtfaiye evin içinde müdahale görüntüsü
-Sağlık ekipleri görüntü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Kılıçaslan Mahallesi 1347. Sokak'ta bulunan 2 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ısınmak içi elektrikli soba kullanan yabancı uyruklu aile, sobayı yaktıktan sonra odadan ayrıldı. Yanan elektrikli soba bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden halıya düştü. Halıdan başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sararken, dumanları fark eden ev sahibi Milad Rastak (34) ailesiyle birlikte evden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu.
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