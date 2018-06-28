Elektrik telleri yangın çıkardı

-Arazi sahibi Mustafa Özbey



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde elektrik tellerinin bir birine değmesi sonucu çıkan yangında 1 dönümlük tarım arazisi kül oldu. Ortakent mahallesinde tarım arazisinin içerisinden geçen elektrik telleri rüzgarın etkisi ile bir birine değdi. Kıvılcım çıkaran teller nedeniyle tarım arazisinde yangın başladı.

Arazi sahibi Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü. Arazi sahibi Mustafa Özbey yangına isyan ederek, “Birkaç kez dilekçe verdim buradan geçen elektrik telleri yangın çıkarıyor diye kimse gelip bakmadı. 3 yıldır bu mevsimlerde bu yüzden yangın çıkıyor. Artık bir önlemini alsınlar“ dedi.



