Elektrik telleri koptu, 10 güvercin telef oldu

-İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde elektrik direklerinin kopması sonucu ahırda yangın çıktı. Ahırın yıkıldığı olayda 10 güvercin telef oldu. Olay, Çınar ilçesine bağlı Köksalan köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Fesih Çelebioğlu’na ait ahır, elektrik direklerinin kopması sonucu çıkan kıvılcımlar nedeni ile yandı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ahırın yıkıldığı olayda 10 güvercin de telef oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

